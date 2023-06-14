Бастони не поможет Италии в Лиге наций

Защитник Алессандро Бастони не поможет сборной Италии в финальной части Лиги наций. Об этом рассказывает пресс-служба команды. Бастони выбыл из-за лихорадки.

На клубном уровне Бастони представляет миланский «Интер». На выходных защитник сыграл в финале Лиги чемпионов, где «нерадзурри» уступили «Манчестер Сити» с результатом 0:1.

Вместо Алессандро Бастони в ряды итальянской национальной команды в срочном порядке был вызван Алессандро Буонджорно, который играет за «Торино».

В полуфинале Лиги наций сборная Италии сыграет против Испании. Матч пройдёт в четверг, 15 июня.