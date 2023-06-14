Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Бастони не поможет Италии в Лиге наций

14 Июня 2023 • 21:10 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.25 X 3.20 2 3.45
15.06 21:45

Защитник Алессандро Бастони не поможет сборной Италии в финальной части Лиги наций. Об этом рассказывает пресс-служба команды. Бастони выбыл из-за лихорадки.

На клубном уровне Бастони представляет  миланский «Интер». На выходных защитник сыграл в финале Лиги чемпионов, где «нерадзурри» уступили «Манчестер Сити» с результатом 0:1.

Вместо Алессандро Бастони в ряды итальянской национальной команды в срочном порядке был вызван Алессандро Буонджорно, который играет за «Торино».

В полуфинале Лиги наций сборная Италии сыграет против Испании. Матч пройдёт в четверг, 15 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Алессандро Бастони Алессандро Буонджорно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.06.23 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Хорватия Хорватия
2.11 3.40 3.65
Видео
15.06.23 в 21:45
Испания Испания
Италия Италия
2.39 3.15 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Июня
21:23 · Лига наций УЕФА
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Хорватии на полуфинал Лиги наций
21:15 · Лига наций УЕФА
Нидерланды - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:10 · Лига наций УЕФА
Бастони не поможет Италии в Лиге наций
11:22 · Лига наций УЕФА
Крамарич оценил уровень футбола Модрича
11:08 · Лига наций УЕФА
Дюмфрис высказался о матче Нидерланды - Хорватия
09:52 · Лига наций УЕФА
Куман: «Нидерланды хотят выиграть Лигу наций»
09:03 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк рассказал, что нужно Нидерландам для победы над Хорватией
08:57 · Лига наций УЕФА
Далич назвал цель сборной Хорватии в Лиге наций
08:49 · Лига наций УЕФА
Модрич принял решение о будущем в сборной Хорватии 1
00:14 · Лига наций УЕФА
Модрич: «Для меня очень важно выиграть Лигу наций»
12 Июня
04:34 · Лига наций УЕФА
Ливайя обиделся на хорватских «ультрас» и отказался от выступления в матче с Нидерландами
06 Июня
14:09 · Лига наций УЕФА
Модрич вызван в сборную Хорватии на финальный этап Лиги наций
05 Июня
19:21 · Лига наций УЕФА
Фати вызвали в сборную Испании на «финал четырёх» в Лиге наций
16:19 · Лига наций УЕФА
Игрок «Реала» Начо вынужденно вызван в сборную Испании
15:23 · Лига наций УЕФА
Депай не сыграет в финальной части Лиги наций
Все новости
Рекомендуем