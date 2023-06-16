Манчини: «Испания заслуженно обыграла Италию»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями о матче полуфинала Лиги наций против сборной Испании.

Испанцы вышли вперёд уже на третьей минуте усилиями Йереми Пино, на что «скуадра адзурра» ответила голом Чиро Иммобиле с пенальти спустя всего восемь минут. В концовке встречи вышедший на замену Хоселу принёс «красной фурии» победу и путёвку в финал.

«Думаю, сегодня Испания победила заслуженно, так как играла лучше нас. У нас был план, но многое не получалось, что особенно касается второго тайма. Нам пришлось играть в непривычной манере», – высказался в послематчевом интервью RAI Sport Манчини.