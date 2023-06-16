Доннарумма: «Италия слишком глубоко оборонялась во втором тайме»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от сборной Испании (1:2) в матче полуфинала Лиги наций.

Команды забили друг другу по голу в самом начале встречи, а на 88-й минуте испанцы вырвали победу – отличился вышедший на замену Хоселу.

«Мы хорошо играли в первом тайме, но после перерыва стали слишком глубоко обороняться, что непозволительно против соперника, который умело контролирует мяч. Когда вы отдаёте инициативу сборной Испании, случиться может что угодно. Да, нам не повезло с пропущенным голом, но мы могли пропустить и раньше. Мы злы на себя за второй тайм», – высказался в интервью RAI Sport Доннарумма.