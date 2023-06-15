Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании

Ветеран испанской сборной Хесус Навас стал самым возрастным игроком в истории сборной Испании. В полуфинальном матче в рамках Лиги наций против команды Италии он вышел на поле в возрасте 37 лет, через полгода ему исполнится 38, делится Marca.

Таким образом, Навас побил рекорд своего соотечественника Луиса Суареса. 51 год назад он сыграл за «красную фурию» в возрасте 36 лет, 11 месяцев и 12 дней.

Напомним, что впервые Хесус Навас был вызван в сборную Испании ещё 14 лет назад – в 2009 году. Практически всю клубную карьеру испанец проводит в «Севилье».

Следить за полуфинальным поединком Лиги наций между сборными Италии и Испании можно благодаря текстовой трансляции, которую проводит коллектив нашего портала.