Бонуччи может уйти из сборной Италии

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассматривает возможность ухода из сборной Италии.

36-летний футболист, напомним, уже объявил о решении завершить игровую карьеру по окончании сезона-2023/24. Как стало известно Sky Sports, в ближайшее время ветеран может попрощаться с национальной сборной Италии, чтобы полностью сосредоточиться на выступлениях за «Ювентус» в своём последнем сезоне перед уходом из футбола.

Леонардо Бонуччи дебютировал за «Скуадру Адзурру» весной 2010 года при Марчелло Липпи. В 120 матчах за сборную своей страны центрбек восемь раз отметился забитым мячом.