Дзаньоло: «Сборная Испании хороша, но мы способны доставить неприятности сопернику»

Атакующий полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло поделился ожиданиями от матча против Испании.

Коллектив Роберто Манчини встретится с испанской национальной командой в рамках полуфинала Лиги наций.

«В составе сборной Испании много качественных игроков, отлично играющих в пас, что может быть неприятно для оппонентов, однако мы можем воспользоваться своими сильными качествами и доставить им проблемы. Мы хотим выйти в финал и завоевать трофей», – высказался в интервью RAI Sport 23-летний футболист «Галатасарая» незадолго до начала встречи.

Текстовая трансляция поединка сборных Испании и Италии доступна на портале LiveResult.ru.