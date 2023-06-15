Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дзаньоло: «Сборная Испании хороша, но мы способны доставить неприятности сопернику»

15 Июня 2023 • 21:27 Комментировать
Испания
1:1
Италия
1 2.25 X 3.40 2 3.50
1-й тайм

Атакующий полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло поделился ожиданиями от матча против Испании.

Коллектив Роберто Манчини встретится с испанской национальной командой в рамках полуфинала Лиги наций.

«В составе сборной Испании много качественных игроков, отлично играющих в пас, что может быть неприятно для оппонентов, однако мы можем воспользоваться своими сильными качествами и доставить им проблемы. Мы хотим выйти в финал и завоевать трофей», – высказался в интервью RAI Sport 23-летний футболист «Галатасарая» незадолго до начала встречи.

Текстовая трансляция поединка сборных Испании и Италии доступна на портале LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Сборная Италии Сборная Испании Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28 мин
Испания Испания
Италия Италия
1
1
2.39 3.15 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июня
21:27 · Лига наций УЕФА
Дзаньоло: «Сборная Испании хороша, но мы способны доставить неприятности сопернику»
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:13 · Лига наций УЕФА
Де Йонг поделился мнением о Модриче
20:54 · Лига наций УЕФА
Испания и Италия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций
16:17 · Лига наций УЕФА
Уткин дал прогноз на матч Испания – Италия в Лиге наций
08:08 · Лига наций УЕФА
Модрич подвёл итоги матча Нидерланды - Хорватия
07:55 · Лига наций УЕФА
Далич: «Хорватии без разницы, с кем играть в финале»
07:50 · Лига наций УЕФА
Аке высказался о поражении Нидерландов от Хорватии
07:45 · Лига наций УЕФА
Куман объяснил, почему Нидерланды проиграли Хорватии
07:38 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Испании оценил шансы в матче с Италией
07:33 · Лига наций УЕФА
Альба оценил готовность Испании к матчу с Италией
07:27 · Лига наций УЕФА
Бонуччи назвал цель сборной Италии в Лиге наций
07:22 · Лига наций УЕФА
Мората: «Хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией»
02:16 · Лига наций УЕФА
Пашалич прокомментировал победу над сборной Нидерландов
01:53 · Лига наций УЕФА
Нидерланды впервые за 70 лет получили два пенальти за матч в свои ворота
Все новости
Рекомендуем