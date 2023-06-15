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Лига наций УЕФА

Уткин дал прогноз на матч Испания – Италия в Лиге наций

15 Июня 2023 • 16:17 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.25 X 3.20 2 3.45
Через 4 ч. 43 мин.

В четверг вечером второй билет в финал Лиги наций разыграют сборные Испании и Италии. Прогнозом на эту игру поделился известный журналист Василий Уткин.

«Думаю, тенденция с голами продолжится. Думаю, что в матче сборных Испании и Италии будет тотал голов больше 2,5, и обязательно обе команды забьют. Честно говоря, я ещё думаю, что будет дополнительное время, но это, что называется, чуйка», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Напомним, что первым финалистом Лиги наций стала сборная Хорватии. В среду она обыграла Нидерланды со счётом 4:2.

Не пропустите текстовую трансляцию матча Испания - Италия. 

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ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
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