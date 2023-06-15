Манчини: «С Испанией всегда сложно»

Сборной Италии предстоит сразиться с классическим соперником - сборной Испании, это случится в полуфинале Лиги Наций. Наставник итальянской сборной Роберто Манчини считает, что матчи против сборной Испании всегда сложны.

- Мы во второй раз попали в финальную часть Лиги Наций, это не так легко. Мы вышли из такой непростой группы, где была Англия, Германия и Венгрия. С Испанией всегда сложно играть. У команды всегда классные игроки, они могут меняться, но игровая система всегда остается прежней, - цитирует слова Роберто Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.