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Лига наций УЕФА

Дешам доволен победой

 
23 Сентября 2022 • 03:52 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
окончен

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма. Дидье Дешам, наставник французской сборной, прокомментировал успех своей команды.

- Очень доволен игрой. Для нас было важно победить, это получилось, и при этом мы показали хорошую игру, несмотря на отсутствие времени для подготовки. Это очень радует и вселяет оптимизм, - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

В следующем, последнем туре группы, Франция сыграет с Данией, это случится 25 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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