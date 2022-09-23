Дешам доволен победой

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма. Дидье Дешам, наставник французской сборной, прокомментировал успех своей команды.

- Очень доволен игрой. Для нас было важно победить, это получилось, и при этом мы показали хорошую игру, несмотря на отсутствие времени для подготовки. Это очень радует и вселяет оптимизм, - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

В следующем, последнем туре группы, Франция сыграет с Данией, это случится 25 сентября.