Мбаппе: «В сборной у меня больше свободы, чем в «ПСЖ»

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал интервью после матча групповой стадии Лиги наций против национальной команды Австрии.

«Я по-другому играю за сборную, нежели в «ПСЖ». Здесь у меня намного больше свободы в действиях. Жиру больше отрабатывает в защите, в то время как я ищу свободное пространство в атаке. В клубе же все иначе. Меня там просят смещаться на место опорника.

Я получаю удовольствие от игры за сборную Франции. Сейчас нахожусь в отличной форме. Хочу сыграть в следующем матче с Данией», - цитирует нападающего Get Football News France.

Напомним, что Франция победила Австрию со счетом 2:0.