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Лига наций УЕФА

Арнаутович повторил рекорд австрийской сборной по количеству матчей

 
22 Сентября 2022 • 22:30 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
1 1.40 X 4.80 2 8.00
2-й тайм

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимает в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную.

Этот матч стал 103-м для австрийского нападающего Марко Арнаутовича за свою национальную команду - и по этому показателю он сравнялся с легендарным Андреасом Херцогом, блиставшим в сборной в 90-е годы прошлого столетия. Следующий матч за австрийскую сборную позволит Арнаутовичу установить единоличный рекорд по количеству проведенных матчей.

Его ближайший преследователь - Давид Алаба с 95-ю проведенными матчами, столько же у другой легенды прошлого - Тони Польстера.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Арнаутович Сборная Австрии Андреас Херцог Тони Польстер
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ФРАНЦИЯ АВСТРИЯ
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Идет 67 минута Хорватия 1:0 Дания 2.50 3.30 3.10
Идет 68 минута Турция 2:2 Люксембург 1.23 6.10 14.00
Идет 70 минута Словакия 0:1 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
Идет 67 минута Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
Идет 64 минута Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
Идет 68 минута Лихтенштейн 0:1 Андорра 4.50 3.10 1.98
Идет 68 минута Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
Идет 68 минута Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.87 3.35 4.70
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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