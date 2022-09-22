Арнаутович повторил рекорд австрийской сборной по количеству матчей

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимает в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную.

Этот матч стал 103-м для австрийского нападающего Марко Арнаутовича за свою национальную команду - и по этому показателю он сравнялся с легендарным Андреасом Херцогом, блиставшим в сборной в 90-е годы прошлого столетия. Следующий матч за австрийскую сборную позволит Арнаутовичу установить единоличный рекорд по количеству проведенных матчей.

Его ближайший преследователь - Давид Алаба с 95-ю проведенными матчами, столько же у другой легенды прошлого - Тони Польстера.