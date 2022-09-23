Алаба получил небольшую травму в сборной Австрии

Один из лидеров австрийской национальной команды Давид Алаба получил травму в матче против сборной Франции в рамках Лиги наций УЕФА.

Напомним, что Ральфу Рангнику пришлось заменить центрального защитника мадридского «Реала» в середине второго тайма. По информации Football Espana, фанатам «королевского» клуба можно сильно не переживать, поскольку игрок не испытывал серьёзного дискомфорта, когда шёл отдыхать.

Напомним, что команда Алабы уступила чемпионам мира со счётом 0:2 и упала на последнюю строчку в своей группе. Для сохранения прописки Австрии необходима победа в заключительной встрече против Хорватии дома.

