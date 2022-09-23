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Лига наций УЕФА

Рангник: «Всё решил первый гол»

 
23 Сентября 2022 • 05:11 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
окончен

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, и Ральф Рангник, бывший тренер московского «Локомотива», а ныне австрийский наставник, прокомментировал события игры. Он считает, что все решил первый гол, который в начале второй половины матча забил Килиан Мбаппе.

- Мы могли пропустить в первом тайме, но продержались. Поэтому досадно, что первый гол в итоге пропустили глуповато. А в таких матчах первый гол всегда очень важен. Будем стараться в воскресенье выиграть свой матч и надеяться на то, что Франция не сможет обыграть Данию, - цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии
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