Рангник: «Всё решил первый гол»

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, и Ральф Рангник, бывший тренер московского «Локомотива», а ныне австрийский наставник, прокомментировал события игры. Он считает, что все решил первый гол, который в начале второй половины матча забил Килиан Мбаппе.

- Мы могли пропустить в первом тайме, но продержались. Поэтому досадно, что первый гол в итоге пропустили глуповато. А в таких матчах первый гол всегда очень важен. Будем стараться в воскресенье выиграть свой матч и надеяться на то, что Франция не сможет обыграть Данию, - цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.