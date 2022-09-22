Сборная Франции обыграла Австрию Рангника и оттолкнулась от дна в своей группе Лиги наций

Сборная Франции принимала Австрию в рамках пятого тура Лиги наций.

Главные аутсайдеры группы А1 встречались в Париже. Хозяева, они же – действующие чемпионы мира, уже никак не борются за плей-офф турнира. Задача Франции на оставшиеся матчи – не покинуть элитный дивизион Лиги наций, то есть, не остаться на последнем месте, которое как раз и принадлежало трёхцветным. На два балла французы отставали от австрийцев, которых и принимали на «Парк де Пренс».

Несмотря на бедственное положение Дидье Дешам не стал «забивать» на Лигу наций. Состав блистал исполнителями высшей пробы – Мбаппе, Гризманн, Жиру составили тройку нападения, в обороне появились Варан, Менди и Кунде. Правда, Жюль уже на 23-й минуте вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вместо него появился Вильям Салиба из «Арсенала».

К этому времени, кстати, французы успели забить гол, а рефери успел его не засчитать. Гризманн от линии вратарской отпасовал на Мбаппе, а Килиан из очевидного офсайда расстрелял голкипера сборной Австрии. Гол засчитан не был, а французы продолжали наседать. Но делали это в невысоком темпе. Основная угроза исходила от Мбаппе: то Килиан чуть не догонит мяч после «стеночки» с Жиру, то пробьёт чуть правее створа с дуги штрафной площади.

Французское давление чувствовалось, однако остроты в первом тайме явно не хватало. Правда, и соперник совсем не напрягал – австрийцы Ральфа Рангника не то что ударов в створ не нанесли, на чужую половину поля переходили редко и робко. Меньян настолько заскучал, что в перерыве его заменил Ареоля. Атак австрийских больше не стало, зато вновь забил Килиан Мбаппе. На сей раз на исходе часа игры, и на сей раз по всем правилам.

С левого края разогнался Мбаппе, получил мяч в ножку от Жиру, сместился к центру, обойдя трёх соперников и чётко пробил в угол – 1:0. А через десять минут добил гостей уже сам Оливье. Идеальный заброс на точку пенальти выполнил Антуан Гризманн, а там Жиру выиграл верх и пробил в самую «девятку» - 2:0. Спокойно французы удержали победный счёт, ни разу не дав усомниться в своём преимуществе. А вот Австрия Ральфа Рангника откровенно разочаровала.

Первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций одержали французы и оттолкнулись от дна. Теперь последнюю строчку в группе занимают австрийцы, которые наверняка и упадут ы Лигу В. Но для этого Франции ещё нужно хорошо выступить в последнем туре, где их ждёт Дания.