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Лига наций УЕФА

Сборная Франции обыграла Австрию Рангника и оттолкнулась от дна в своей группе Лиги наций

 
22 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
окончен

Сборная Франции принимала Австрию в рамках пятого тура Лиги наций.

Протокол игры  
Франция2:0Австрия
(1:0) Мбаппе Килиан56'  
(2:0) Жиру Оливье65'  
Меньян Майк 46' (Ареола Альфонс ( 46') Кунде Жюль 23' (Салиба Вильям ( 23') Варан РафаэльБадьяшиль БенуаКлосс ЖонатанМенди ФерланЧуамени ОрельенФофана ЮссуфГризманн Антуан 79' (Дембеле Усман ( 79') Жиру Оливье 78' (Нкунку Кристофер ( 78') Мбаппе Килиан 90' (Коло-Муани Рандаль ( 90')
Запасные: Упамекано ДайоГендузи МаттеоПавар БенжаменТрюффер АдриенКамавинга ЭдуардоЛафон АльбанВерету Жордан
Пенц ПатрикТриммель КристоферЛинхарт ФилиппАлаба Давид 70' (Пош Штефан ( 70') Вебер МаксимилианВайманн Андреас  38' 50' (Любичич Деян ( 50') Шлагер КсаверЗайвальд НиколасЗабитцер Марсель 69' (Шмид Романо ( 69') Онисиво Карим 64' (Баумгартнер Кристоф ( 64') Арнаутович Марко 64' (Грегорич Михаэль ( 64')
Запасные: Лайнер ШтефанЛинднер ХайнцШлагер АлександерСарачевич Мухаммед-ЧамТраунер ГернотФридль Марко
22 сентября. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 

Главные аутсайдеры группы А1 встречались в Париже. Хозяева, они же – действующие чемпионы мира, уже никак не борются за плей-офф турнира. Задача Франции на оставшиеся матчи – не покинуть элитный дивизион Лиги наций, то есть, не остаться на последнем месте, которое как раз и принадлежало трёхцветным. На два балла французы отставали от австрийцев, которых и принимали на «Парк де Пренс».

Несмотря на бедственное положение Дидье Дешам не стал «забивать» на Лигу наций. Состав блистал исполнителями высшей пробы – Мбаппе, Гризманн, Жиру составили тройку нападения, в обороне появились Варан, Менди и Кунде. Правда, Жюль уже на 23-й минуте вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вместо него появился Вильям Салиба из «Арсенала».

К этому времени, кстати, французы успели забить гол, а рефери успел его не засчитать. Гризманн от линии вратарской отпасовал на Мбаппе, а Килиан из очевидного офсайда расстрелял голкипера сборной Австрии. Гол засчитан не был, а французы продолжали наседать. Но делали это в невысоком темпе. Основная угроза исходила от Мбаппе: то Килиан чуть не догонит мяч после «стеночки» с Жиру, то пробьёт чуть правее створа с дуги штрафной площади.

Французское давление чувствовалось, однако остроты в первом тайме явно не хватало. Правда, и соперник совсем не напрягал – австрийцы Ральфа Рангника не то что ударов в створ не нанесли, на чужую половину поля переходили редко и робко. Меньян настолько заскучал, что в перерыве его заменил Ареоля. Атак австрийских больше не стало, зато вновь забил Килиан Мбаппе. На сей раз на исходе часа игры, и на сей раз по всем правилам.

С левого края разогнался Мбаппе, получил мяч в ножку от Жиру, сместился к центру, обойдя трёх соперников и чётко пробил в угол – 1:0. А через десять минут добил гостей уже сам Оливье. Идеальный заброс на точку пенальти выполнил Антуан Гризманн, а там Жиру выиграл верх и пробил в самую «девятку» - 2:0. Спокойно французы удержали победный счёт, ни разу не дав усомниться в своём преимуществе. А вот Австрия Ральфа Рангника откровенно разочаровала.

Первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций одержали французы и оттолкнулись от дна. Теперь последнюю строчку в группе занимают австрийцы, которые наверняка и упадут ы Лигу В. Но для этого Франции ещё нужно хорошо выступить в последнем туре, где их ждёт Дания.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Австрии
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окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
Идет 95 минута Хорватия 2:1 Дания 2.50 3.30 3.10
окончен Турция 3:3 Люксембург 1.23 6.10 14.00
окончен Словакия 1:2 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
окончен Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
окончен Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
окончен Лихтенштейн 0:2 Андорра 4.50 3.10 1.98
окончен Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
окончен Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.90 3.25 4.40
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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