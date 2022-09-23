Мбаппе вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории французской сборной

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма. Первый из них записал на свой счет Килиан Мбаппе, который, таким образом, вошел в десятку лучших бомбардиров в истории французской сборной.

У него теперь 28 голов, и свое десятое место Мбаппе пока что делит с Юрием Джоркаеффом, который выступал во французской сборной во времена Зидана. Правда, ему потребовались 82 матча, чтобы забить 28 голов, а Мбаппе сделал это за 58 сыгранных встреч в футболке французской сборной.