​Мбаппе отказался от участия в фотосессии со сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе по-прежнему имеет разногласия с местной федерацией футбола по поводу имиджевых прав. Футболист сам хочет распоряжаться этими правами, поскольку он чувствует себя некомфортно, когда вынужден представлять некоторые бренды. На фоне этих разногласий Мбаппе отказался участвовать во вторничной фотосессии сборной Франции, о чём рассказывает L’Equipe.

В сентябре сборной Франции предстоит провести два матча Лиги наций. Команда Дидье Дешама сыграет против Австрии дома и против Дании на выезде. Матчи пройдут 22 и 25 сентября соответственно.