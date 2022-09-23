Арнаутович: «Франция - чемпион мира»

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, и Марко Арнаутович, который сыграл свой 103-й матч за сборную Австрии, прокомментировал итоги матча. Он считает вполне закономерным поражение.

- Франция - чемпион мира, и они будут важным игроком и на предстоящем ЧМ. Их состав - это звезды мирового уровня. А нас ждет игра с Хорватией, это будет непросто, но мы будем стараться победить, - цитирует слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Австрии и Хорватии пройдет 25 сентября.