​Мбаппе и Гризманн вызваны в сборную Франции, Бензема – нет

В четверг был объявлен состав сборной Франции на сентябрьский сбор. В списке ожидаемо отсутствует форвард «Реала» Карим Бензема, который недавно получил травму и сейчас восстанавливается. А вот Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн в списке присутствуют.

Полностью состав сборной Франции выглядит так: Ареола, Льорис, Меньян – Бадьяшиль, Клаусс, Тео Эрнандес, Кунде, Менди, Павар, Салиба, Упамекано, Варан – Камавинга, Фофана, Гендузи, Рабио, Чуамени – Дембеле, Жиру, Гризманн, Муани, Мбаппе, Нкунку.

Сборная Франции в сентябре сыграет в Лиге наций против Австрии (22 числа) и Дании (25).