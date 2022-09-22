Жиру стал самым возрастным бомбардиром в истории французской сборной

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма. Оливье Жиру записал на свой счет второй гол, и он сразу же побил один из самых застарелых рекордов французской сборной.

В возрасте 35 лет 357 дней Жиру стал самым возрастным автором гола в составе французской сборной. Предыдущий рекорд держался с 1959 года, его установил Роже Марш, забивший испанцам в возрасте 35 лет 287 дней.

Жиру выступает в составе французской сборной с 2011 года.