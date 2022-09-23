Меньян получил травму в матче сборной Франции

Голкипер национальной команды Франции и «Милана» Майк Меньян получил травму во время встречи Лиги наций против сборной Австрии.

Как сообщает L’Equipe, у вратаря выявлены недомогания в области левой икроножной мышцы, однако точный диагноз будет поставлен позже. В перерыве игры на «Стад де Франс» его заменил Альфонс Ареола. Отметим, что в этом же матче из-за травм поле покинули Жюль Кунде и Давид Алаба.

Сам поединок закончился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, поднявшие «трёхцветных» с последнего места в группе.

