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Лига наций УЕФА

Фофана назвал задачу сборной Франции в Лиге наций

 
21 Сентября 2022 • 07:12 Комментировать
Франция
...
Австрия
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22.09 21:45

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана поведал о задачах национальной команды в Лиге наций.

«Франция должна сделать все возможное, чтобы выиграть два предстоящих поединка. Нам нельзя вылететь в дивизион В. Несмотря на кадровые проблемы из-за травм, мы обязаны побеждать. У нас менталитет победителей», - передает слова хавбека пресс-служба Федерации футбола страны.

Напомним, что Франция сыграет против команды Австрии 22 сентября, а через несколько дней «трёхцветные» встретятся с Данией.

После четырех туров подопечные Дидье Дешама занимают последнее место в группе, набрав лишь два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Юссуф Фофана
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