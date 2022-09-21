Фофана назвал задачу сборной Франции в Лиге наций

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана поведал о задачах национальной команды в Лиге наций.

«Франция должна сделать все возможное, чтобы выиграть два предстоящих поединка. Нам нельзя вылететь в дивизион В. Несмотря на кадровые проблемы из-за травм, мы обязаны побеждать. У нас менталитет победителей», - передает слова хавбека пресс-служба Федерации футбола страны.

Напомним, что Франция сыграет против команды Австрии 22 сентября, а через несколько дней «трёхцветные» встретятся с Данией.

После четырех туров подопечные Дидье Дешама занимают последнее место в группе, набрав лишь два очка.