​Льориса и Эрнандеса заменили в сборной Франции из-за травм

В составе сборной Франции не сентябрьский сбор произошли изменения. Голкипер Уго Льорис и защитник Тео Эрнандес были исключены из состава по причине травм. Льорис имеет повреждение правого бедра, а Эрнандес – повреждение правой приводящей мышцы.

Учитывая ситуацию, в ряды «трёхцветных» были вызваны вратарь Альбан Лафон из «Нанта» и защитник Люка Динь из «Астон Виллы». Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции в социальных сетях.

В сентябре сборная Франции проведёт два матча Лиги наций. Сначала команда Дидье Дешама примет Австрию (22 сентября), а затем – сыграет в гостях у Дании (25 сентября).