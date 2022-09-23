Гризманн настиг Анри по голевым передачам

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма.

В случае с одним из них голевую передачу отдал Антуан Гризманн, и для него это была уже 25-ая голевая передача в матчах за сборную Франции. По этому показателю Гризманн настиг Тьерри Анри, и вместе они являются лучшими игроками в истории сборной Франции в 21-м веке по голевым передачам.

В следующем, последнем туре группы, Франция сыграет с Данией, это случится 25 сентября.