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Лига наций УЕФА

Гризманн настиг Анри по голевым передачам

 
23 Сентября 2022 • 19:20 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
окончен

В рамках пятого тура первой группы Лиги Наций французская команда принимала в парижском пригороде Сен-Дени австрийскую сборную. Фавориты уверенно победили, забив два мяча в первой половине второго тайма.

В случае с одним из них голевую передачу отдал Антуан Гризманн, и для него это была уже 25-ая голевая передача в матчах за сборную Франции. По этому показателю Гризманн настиг Тьерри Анри, и вместе они являются лучшими игроками в истории сборной Франции в 21-м веке по голевым передачам.

В следующем, последнем туре группы, Франция сыграет с Данией, это случится 25 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн
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