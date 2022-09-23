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Чемпионат мира по футболу 2022

Гризманн не пропустил ни одного матча сборной с 2017 года

 
23 Сентября 2022 • 22:15 Комментировать
Франция
2:0
Австрия
окончен

Один из лидеров французской сборной Антуан Гризманн не пропускает поединки национальной команды, начиная с 2017 года.

Свою очередную встречу в футболке «трёхцветных» нападающий «Атлетико» провёл против Австрии в рамках Лиги наций УЕФА. Последним пропущенным матчем для Антуана была товарищеская игра против англичан, а с тех пор форвард выходил на поле в 66 матчах национальной команды.

Напомним, что в составе французской сборной Гризманн стал чемпионом мира в России, брал золото Лиги наций в прошлом году, а также серебро домашнего Евро-2016. На счету второго лучшего игрока ЧМ-2018 109 матчей и 42 гола на международном уровне.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн
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