Гризманн не пропустил ни одного матча сборной с 2017 года

Один из лидеров французской сборной Антуан Гризманн не пропускает поединки национальной команды, начиная с 2017 года.

Свою очередную встречу в футболке «трёхцветных» нападающий «Атлетико» провёл против Австрии в рамках Лиги наций УЕФА. Последним пропущенным матчем для Антуана была товарищеская игра против англичан, а с тех пор форвард выходил на поле в 66 матчах национальной команды.

Напомним, что в составе французской сборной Гризманн стал чемпионом мира в России, брал золото Лиги наций в прошлом году, а также серебро домашнего Евро-2016. На счету второго лучшего игрока ЧМ-2018 109 матчей и 42 гола на международном уровне.

