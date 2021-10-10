Ачерби: «Нельзя опускать руки из-за всего одного поражения»

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби дал комментарий после матча с Бельгией (2:1) в Лиге наций.

- За 37 матчей и три года можно и проиграть. Мы хотели еще раз хорошо сыграть при своих болельщиках, и у нас это получилось, - заявил защитник «Лацио» RAI Sport.

«Нельзя опускать руки из-за всего одного поражения. Мы хотим никогда не проигрывать, но никому не удается так играть всё время, поэтому идём дальше. У нас отличная команда, мы поддерживали друг друга после неудачи и знаем свою силу», - добавил Ачерби.

Напомним, что в полуфинале «скуадра адзурра» проиграла Испании, прервав рекордную серию без поражений.