​Роберто Мартинес: «Начинаем новую главу после пережитого разочарования»

Сборная Бельгии не смогла пробиться в финал Лиги наций. В четверг вечером в полуфинале команда Роберто Мартинеса проиграла Франции со счётом 2:3, хотя вела по ходу поединка с разницей в два гола. Теперь бельгийцы сыграют против итальянцев в матче за третье место.

«Мы хорошо тренировались и готовы к матчу с Италией. После вылета от Франции было большое разочарование, которое мы переживали даже на следующий день. Но сегодня мы начинаем новую главу. Все футболисты знают, насколько важна завтрашняя игра», - высказался Мартинес на пресс-конференции.

Матч сборных Италии и Бельгии стартует 10 октября в 16:00 по московскому времени.