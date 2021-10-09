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Лига наций УЕФА

​Роберто Мартинес: «Начинаем новую главу после пережитого разочарования»

09 Октября 2021 • 20:46 Комментировать (1)
Италия
...
Бельгия
Через 18 ч. 36 мин.

Сборная Бельгии не смогла пробиться в финал Лиги наций. В четверг вечером в полуфинале команда Роберто Мартинеса проиграла Франции со счётом 2:3, хотя вела по ходу поединка с разницей в два гола. Теперь бельгийцы сыграют против итальянцев в матче за третье место.

«Мы хорошо тренировались и готовы к матчу с Италией. После вылета от Франции было большое разочарование, которое мы переживали даже на следующий день. Но сегодня мы начинаем новую главу. Все футболисты знают, насколько важна завтрашняя игра», - высказался Мартинес на пресс-конференции.

Матч сборных Италии и Бельгии стартует 10 октября в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
09 Октября 2021 в 21:06
Энтого физрука кубыть твою в облепиховую надоть гнать... Таковых рябятушек сгубить....
.
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10.10  16:00 Италия ... Бельгия 2.01 3.65 3.7
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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