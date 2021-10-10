​Жоржиньо мечтает получить «Золотой мяч»

Жоржиньо входит в число претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2021 году. Полузащитник «Челси» и сборной Италии может похвастаться тем, что весной и летом он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы со своими командами. На субботней пресс-конференции перед игрой за третье место Лиги наций против сборной Бельгии у Жоржиньо спросили, мечтает ли он о завоевании «Золотого мяча».

«Мечтаю ли я о «Золотом мяче»? А кто об этом не мечтает? Мечтать о малом и мечтать по-крупному – в принципе одно и то же. Так что лучше мечтать по-крупному», - высказался Жоржиньо.

Сборные Италии и Бельгии начнут матч за третье место Лиги наций 10 октября в 16:00 по московскому времени.