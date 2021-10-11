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Лига наций УЕФА

Куртуа: «Матч за третье место в Лиге наций провели ради того, чтобы УЕФА заработал»

11 Октября 2021 • 11:34 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа критически высказался о проведении поединка за третье место в Лиге наций.

«Эту встречу провели ради того, чтобы заработать. Давайте будет честны. Команды играют, а УЕФА за это получает деньги. Вы только взгляните на стартовые составы, в финале было бы все иначе. Это свидетельствует о том, что некоторые матчи не нужны», - приводит слова вратаря Sky Sports.

В матче за бронзовые медали сошлись сборные Италии и Бельгии. Поединок состоялся в Турине и завершился победой «скуадры адзурры» со счетом 2:1.

Триумфатором турнира стала Франция, одолевшая в финале Испанию (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Тибо Куртуа
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