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Лига наций УЕФА

Роберто Мартинес разочарован судейством в матчах с Францией и Италией

10 Октября 2021 • 19:31 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

После поражения от Италии в матче за третье место главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал судейство.

- Пенальти - это спорное решение, и, если честно, я с ним не согласен. Я пытаюсь проявлять уважение к арбитрам, но они должны быть опытными для работы на подобных турнирах. Мы очень разочарованы вмешательством ВАРа в матче с Францией, потому что рефери должен нести ответственность за свои решения. Но почему тогда ВАР не вмешался сегодня, когда судье нужна была помощь? Разочарование только возрастало по ходу игры, - заявил Мартинес на пресс-конференции.

Напомним, что Бельгия проиграла Франции (2:3) и Италии (1:2).

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Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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окончен Италия 2:1 Бельгия
10.10  21:45 Испания ... Франция
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