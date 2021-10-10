Роберто Мартинес разочарован судейством в матчах с Францией и Италией

После поражения от Италии в матче за третье место главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал судейство.

- Пенальти - это спорное решение, и, если честно, я с ним не согласен. Я пытаюсь проявлять уважение к арбитрам, но они должны быть опытными для работы на подобных турнирах. Мы очень разочарованы вмешательством ВАРа в матче с Францией, потому что рефери должен нести ответственность за свои решения. Но почему тогда ВАР не вмешался сегодня, когда судье нужна была помощь? Разочарование только возрастало по ходу игры, - заявил Мартинес на пресс-конференции.

Напомним, что Бельгия проиграла Франции (2:3) и Италии (1:2).