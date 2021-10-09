​Мартинес объяснил, почему Лукаку уехал из сборной

В субботу пресс-служба бельгийской сборной сообщила об отъезде из команды нападающего Ромелу Лукаку. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес во время общения с журналистами сообщил о том, что у Лукаку была выявлена мышечная перегрузка, как и у Эдена Азара.

«У них мышечная перегрузка. Сыграют ли Лукаку и Азар за свои клубы в ближайших их матчах зависит от того, как они будут восстанавливаться», - приводит слова Мартинеса Calcio Mercato.

В воскресенье, 10 октября, сборная Бельгии сыграет против Италии в матче за третье место Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.