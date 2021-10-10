Ванакен: «В целом мы контролировали ход матча с Италией»

Полузащитник сборной Бельгии Ханс Ванакен нашёл положительные моменты в матче с Италией в Лиге наций (1:2).

- Если бы нам чуть больше повезло, как минимум, мы заработали ничью. Это благодаря заменам, которые в любом случае сказались на ходе матча. Я считаю, что по итогам 90 минут мы претендовали на успех. В целом мы контролировали ход матча, даже если порой слишком быстро адресовали мяч в линию атаки, что часто заканчивалось потерей мяча. Правда, мне сложно объяснить, почему мы, как и против французов, плохо сыграли сразу после перерыва. Согласен, этот момент нужно дополнительно проанализировать, - приводит слова Ванакена HLN.

Напомним, что три дня назад Бельгия вела 2:0 против Франции, но во втором тайме пропустила три мяча.