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Лига наций УЕФА

Ванакен: «В целом мы контролировали ход матча с Италией»

10 Октября 2021 • 20:28 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Полузащитник сборной Бельгии Ханс Ванакен нашёл положительные моменты в матче с Италией в Лиге наций (1:2).

- Если бы нам чуть больше повезло, как минимум, мы заработали ничью. Это благодаря заменам, которые в любом случае сказались на ходе матча. Я считаю, что по итогам 90 минут мы претендовали на успех. В целом мы контролировали ход матча, даже если порой слишком быстро адресовали мяч в линию атаки, что часто заканчивалось потерей мяча. Правда, мне сложно объяснить, почему мы, как и против французов, плохо сыграли сразу после перерыва. Согласен, этот момент нужно дополнительно проанализировать, - приводит слова Ванакена HLN.

Напомним, что три дня назад Бельгия вела 2:0 против Франции, но во втором тайме пропустила три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ханс Ванакен
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