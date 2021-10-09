​Лукаку уехал из сборной Бельгии досрочно

Пресс-служба сборной Бельгии проинформировала общественность об отъезде из лагеря команды нападающего Ромелу Лукаку. Причины, по которым футболист уехал досрочно, не называются.

В четверг Ромелу Лукаку провёл на поле 90 минут в полуфинале Лиги наций против Франции. Лукаку забил гол, но бельгийцы проиграли со счётом 2:3, растранжирив преимущество в два гола.

В воскресенье сборная Бельгии без Ромелу Лукаку сыграет против Италии в матче за третье место Лиги наций.

Добавим, что Ромелу Лукаку летом вернулся в «Челси». В девяти играх сезона 2021/2022 на клубном уровне форвард забил четыре гола.