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Лига наций УЕФА

​Лукаку уехал из сборной Бельгии досрочно

09 Октября 2021 • 19:31 Комментировать
Италия
...
Бельгия
Через 18 ч. 36 мин.

Пресс-служба сборной Бельгии проинформировала общественность об отъезде из лагеря команды нападающего Ромелу Лукаку. Причины, по которым футболист уехал досрочно, не называются.

В четверг Ромелу Лукаку провёл на поле 90 минут в полуфинале Лиги наций против Франции. Лукаку забил гол, но бельгийцы проиграли со счётом 2:3, растранжирив преимущество в два гола.

В воскресенье сборная Бельгии без Ромелу Лукаку сыграет против Италии в матче за третье место Лиги наций.

Добавим, что Ромелу Лукаку летом вернулся в «Челси». В девяти играх сезона 2021/2022 на клубном уровне форвард забил четыре гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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