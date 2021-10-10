Берарди: «Было важно победить и послать сигнал, мы это сделали»

Лучший игрок матча Италия - Бельгия (2:1) Доменико Берарди назвал этот поединок очень важным.

- Мы хотели сразу сыграть отлично, потому что против Испании пришлось действовать вдесятером. Думаю, в полном составе мы бы могли сказать свое слово, - заявил Берарди RAI Sport. - Также победа была важна в плане рейтинга ФИФА, поэтому мы довольны результатом. Сегодня было важно победить и послать сигнал. Мы это сделали.

Напомним, что четыре дня назад «скуадра адзурра» прервала беспроигрышную серию в 37 матчей, а в воскресенье завоевала бронзовые награды Лиги наций. Берарди стал автором победного мяча, реализовав 11-метровый штрафной удар.