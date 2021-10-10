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Лига наций УЕФА

Берарди: «Было важно победить и послать сигнал, мы это сделали»

10 Октября 2021 • 22:05 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Лучший игрок матча Италия - Бельгия (2:1) Доменико Берарди назвал этот поединок очень важным.

- Мы хотели сразу сыграть отлично, потому что против Испании пришлось действовать вдесятером. Думаю, в полном составе мы бы могли сказать свое слово, - заявил Берарди RAI Sport. - Также победа была важна в плане рейтинга ФИФА, поэтому мы довольны результатом. Сегодня было важно победить и послать сигнал. Мы это сделали.

Напомним, что четыре дня назад «скуадра адзурра» прервала беспроигрышную серию в 37 матчей, а в воскресенье завоевала бронзовые награды Лиги наций. Берарди стал автором победного мяча, реализовав 11-метровый штрафной удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Доменико Берарди
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окончен Италия 2:1 Бельгия
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