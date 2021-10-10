Доннарумма - самый молодой капитан сборной Италии с 1965 года

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма играет против сборной Бельгии в матче за третье место в Лиге наций. 22-летний футболист вывел на поле сборную Италии с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном национальной команды с 1965 года. Лучший результат в активе Джанни Риверы.

Доннарумма играет в «скуадре адзурре» с 2016 года и на прошлом чемпионате Европы завоевал золотые медали и звание лучшего игрока турнира.

Напомним, что на полуфинальной стадии Лиги наций итальянцы проиграли Испании со счетом 1:2.

В матче за третье место итальянцы ведут благодаря быстрому голу Николо Бареллы в самом начале второго тайма.