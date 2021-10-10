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Лига наций УЕФА

Доннарумма - самый молодой капитан сборной Италии с 1965 года

10 Октября 2021 • 17:13 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма играет против сборной Бельгии в матче за третье место в Лиге наций. 22-летний футболист вывел на поле сборную Италии с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном национальной команды с 1965 года. Лучший результат в активе Джанни Риверы.

Доннарумма играет в «скуадре адзурре» с 2016 года и на прошлом чемпионате Европы завоевал золотые медали и звание лучшего игрока турнира.

Напомним, что на полуфинальной стадии Лиги наций итальянцы проиграли Испании со счетом 1:2.

В матче за третье место итальянцы ведут благодаря быстрому голу Николо Бареллы в самом начале второго тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
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окончен Италия 2:1 Бельгия
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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