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Лига наций УЕФА

Манчини до сих пор сожалеет об удалении в матче с Испанией

10 Октября 2021 • 18:29 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий по игре в финальной части Лиги наций. Сегодня его команда одолела Бельгию (2:1) в споре за третье место.

- Мы видели матч с Испанией на чемпионате Европы, но нам было сложно вдесятером. Если бы не удаление, думаю, вы бы увидели игру, похожую на сегодняшнюю. У нас разные качества и опции в полузащите. Игроки сегодня показали, что могут действовать очень хорошо, поэтому богатый выбор - положительный момент.

Кьеза может играть справа и слева, для него почти нет разницы, он важный футболист. Берарди и Распадори хорошо сыграли, равно как и вышедший на замену Мойзе Кин, - заявил Манчини RAI Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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окончен Италия 2:1 Бельгия
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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