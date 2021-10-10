Манчини до сих пор сожалеет об удалении в матче с Испанией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий по игре в финальной части Лиги наций. Сегодня его команда одолела Бельгию (2:1) в споре за третье место.

- Мы видели матч с Испанией на чемпионате Европы, но нам было сложно вдесятером. Если бы не удаление, думаю, вы бы увидели игру, похожую на сегодняшнюю. У нас разные качества и опции в полузащите. Игроки сегодня показали, что могут действовать очень хорошо, поэтому богатый выбор - положительный момент.

Кьеза может играть справа и слева, для него почти нет разницы, он важный футболист. Берарди и Распадори хорошо сыграли, равно как и вышедший на замену Мойзе Кин, - заявил Манчини RAI Sport.