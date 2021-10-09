​Манчини: «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу борьбы за «Золотой мяч» в 2021 году.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо. Он выиграл всё и очень этого заслуживает. Если награду получит кто-то другой, мне покажется это странным», - высказался Манчини на пресс-конференции в субботу.

Отметим, что Жоржиньо в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов с «Челси» и чемпионом Европы со сборной Италии.

Добавим, что 10 октября сборная Италии сыграет против Бельгии в матче за третье место Лиги наций. Ранее итальянцы уступили Испании в полуфинале со счётом 1:2.