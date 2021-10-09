​Манчини: «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу борьбы за «Золотой мяч» в 2021 году.
«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо. Он выиграл всё и очень этого заслуживает. Если награду получит кто-то другой, мне покажется это странным», - высказался Манчини на пресс-конференции в субботу.
Отметим, что Жоржиньо в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов с «Челси» и чемпионом Европы со сборной Италии.
Добавим, что 10 октября сборная Италии сыграет против Бельгии в матче за третье место Лиги наций. Ранее итальянцы уступили Испании в полуфинале со счётом 1:2.
выиграл в составе команды - получил медальки
хватит с него
смотрю на де брейне - таких пасов никто сейчас не может отдать, у парня дар
смотрю на левандовски - с любой позиции пробивает и еще залетает в сетку, это талант, это уровень
смотрю на этого жоржиньо - чего он такого умеет, ума не приложу... да ничего не умеет
ЗМ ему, ага