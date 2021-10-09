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Лига наций УЕФА

​Манчини: «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо»

09 Октября 2021 • 21:55 Комментировать (3)
Италия
...
Бельгия
Через 15 ч. 59 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу борьбы за «Золотой мяч» в 2021 году.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» должен выиграть Жоржиньо. Он выиграл всё и очень этого заслуживает. Если награду получит кто-то другой, мне покажется это странным», - высказался Манчини на пресс-конференции в субботу.

Отметим, что Жоржиньо в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов с «Челси» и чемпионом Европы со сборной Италии.

Добавим, что 10 октября сборная Италии сыграет против Бельгии в матче за третье место Лиги наций. Ранее итальянцы уступили Испании в полуфинале со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Жоржиньо
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
09 Октября 2021 в 23:20
выиграл всё - логика д.била
выиграл в составе команды - получил медальки
хватит с него
смотрю на де брейне - таких пасов никто сейчас не может отдать, у парня дар
смотрю на левандовски - с любой позиции пробивает и еще залетает в сетку, это талант, это уровень
смотрю на этого жоржиньо - чего он такого умеет, ума не приложу... да ничего не умеет
ЗМ ему, ага
Стэтхэм на минималках
09 Октября 2021 в 22:05
Только Левандовски, все остальные - мимо кассы
Ivan_petrenko95
09 Октября 2021 в 23:03
а с хрена ли левандовски понять не могу? в прошлом году согласен, его несправедливо лишили ЗМ, отменив его. В ЛЧ вылетели в 1/4, на Евро понятное дело Польша ничего не показала. За победу в чемпионате Германии теперь ЗМ давать? так Бавария каждый год забирает чемпионат, там 1,2 конкурента ежегодно.
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