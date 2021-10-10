Де Брёйне: «Мы «всего лишь» Бельгия, у Италии и Франции по 22 топ-игрока»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне считает, что его команда проиграла Италии (1:2) в том числе и из-за разницы в уровне футболистов.

- Порой мы неплохо играли. Сегодня на поле вышли другие футболисты, включая новичков, и они сыграли больше чем достойно. Для них очень полезно сыграть против таких соперников. К сожалению, мы проиграли дважды.

Конечно, важно играть против Эстонии, но это топ из топов. При всем уважении, мы «всего лишь» Бельгия. У нас новое поколение, и сегодня мы потеряли некоторых игроков - Лукаку, Азар. Нужно реально оценивать уровень команды. У Италии и Франции по 22 топ-игрока, у нас - нет», - приводит слова де Брёйне HLN.