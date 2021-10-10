Манчини стал автором ещё одного рекорда

Пускай невероятная серия сборной Италии без поражений подошла к концу, главный тренер команды Роберто Манчини продолжает переписывать историю «скуадры адзурры». В матче за бронзу итальянцы были сильнее Бельгии (2:1), и это была 30-я победа Манчини у руля сборной.

56-летний специалист быстрее других наставников сборной Италии добился 30 побед, проведя 44 матча. В остальных поединках было девять ничьих и три поражения. Итальянцы уступили Франции (1:3) летом 2018 года в товарищеском матче, в игре Лиги наций с Португалией (0:1) осенью того же года, а также Испании (1:2) четыре дня назад.