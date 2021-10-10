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Лига наций УЕФА

Манчини стал автором ещё одного рекорда

10 Октября 2021 • 19:02 Комментировать (1)
Италия
2:1
Бельгия
окончен

Пускай невероятная серия сборной Италии без поражений подошла к концу, главный тренер команды Роберто Манчини продолжает переписывать историю «скуадры адзурры». В матче за бронзу итальянцы были сильнее Бельгии (2:1), и это была 30-я победа Манчини у руля сборной.

56-летний специалист быстрее других наставников сборной Италии добился 30 побед, проведя 44 матча. В остальных поединках было девять ничьих и три поражения. Итальянцы уступили Франции (1:3) летом 2018 года в товарищеском матче, в игре Лиги наций с Португалией (0:1) осенью того же года, а также Испании (1:2) четыре дня назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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Комментарии (1)
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Стэтхэм на минималках
10 Октября 2021 в 19:27
Короче уступили в одних товарняках)
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окончен Италия 2:1 Бельгия
10.10  21:45 Испания ... Франция
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