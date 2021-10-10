Сборная Италии взяла бронзовые медали Лиги наций, в Турине обыграв Бельгию

В матче за третье место Лиги наций встретились Италия и Бельгия.

Символично и примерно одинаково случилось появление Италии и Бельгии в матче за третье место Лиги наций. «Скуадра адзурра» в середине первого тайма знатно прижала испанцев и обязана была забивать (Инсинье загубил 100-процентный момент), но вместо этого получила удаление Бонуччи и второй гол, похоронивший Италию. Бельгия вообще в два мяча вела, но умудрилась за полчаса пропустить от Франции трижды.

В матче за третье место итальянцы вынужден были играть без дисквалифицированного Бонуччи (его заменил Франческо Ачерби), нападение Манчини изменил не так сильно – играли Кьеза, Берарди и Распадори. А вот сочетание бельгийцев изменилось что ли не на 100%. Салемакерс, Батшуайи, Карраско и Ванакен – такое нападение видеть было очень непривычно.

Конечно, преимуществом завладели хозяева. У итальянцев и состав был повзрослее, и амбиций порадовать свои болельщиков – больше. Опасно бил Берарди, сместившийся в центр с правого края, но парировал мяч Куртуа, вступивший в игру. Кьеза и Распадори разыграли угловой удар, удар Джакомо пролетел мимо ворот.

Бельгийцы долго молчали, отбивались, но ответ на исходе получаса игры получился очень громким: Батшуайи придержал атаку, с правого края покатив на Салемакерса. Алексис сходу пробил по воротам из центра штрафной площади, едва не сломав перекладину. Итальянцы в ответ включились ещё бодрее, завершив тайм хорошей диагональю Берарди на Кьезу. Федерико в касание метил в дальний угол, но и тут спас Куртуа. Первый тайм прошёл без голов.

Зато второй начался с результативного удара. После подачи от угла поля отскок поймал Николо Барелла и неотразимым ударом вогнал мяч в нижний угол ворот – 1:0. Бельгийцы долго соображали, чем ответить, но на исходе часа игры провели очень достойную атаку. Свежий Шарль Де Кеталаре мяч протащил сделал разрезающую передачу на Батшуайи, а Миши с острого угла пальнул в перекладину. Второй раз каркас ворот сыграл за итальянцев.

Перекладина на домашнем стадионе сыграла за «скуадру адзурру», а через три минуты хозяева уже решили исход матча. Кьеза запутал финтами Тимоти Кастаня, получив от него по ногам в штрафной площади. Доменико Берарди пенальти реализовал уверенно. В оставшиеся минуты бельгийцы атаковали неплохо, даже ещё раз бабахнули в каркас ворот (Карраско попал в штангу), забили гол престижа – Шарль Де Кетеларе четко реализовал выход 1 на 1, предоставленный Кевином Де Брёйне. 2:1 в итоге.

В полуфинале завершилась беспроигрышная серию сборной Италии, оборвавшаяся на 37-м матче. Теперь «скуадра адзурра» начала новую, обыграв Бельгию в матче за бронзу Лиги наций.