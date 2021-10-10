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Лига наций УЕФА

Сборная Италии взяла бронзовые медали Лиги наций, в Турине обыграв Бельгию

10 Октября 2021 • 17:54 Комментировать
Италия
2:1
Бельгия
окончен
В матче за третье место Лиги наций встретились Италия и Бельгия.
Протокол игры  
Италия 2:1 Бельгия
(1:0) Барелла Николо 47'    
(2:0) Берарди Доменико 65'    
    87' Кетеларе Шарль (2:1)
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни   30' Ачерби Франческо Бастони Алессандро Эмерсон Палмиери   82' Барелла Николо   70' (Кристанте Бриан (   70') Локателли Мануэль Пеллегрини Лоренцо   70' (Жоржиньо II (   70') Берарди Доменико Распадори Джакомо   66' (Кин Мойзе (   66') Кьеза Федерико
Запасные: Сиригу Сальваторе Мерет Алекс Бернардески Федерико Верратти Марко Кьеллини Джорджо Димарко Федерико Инсинье Лоренцо
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби   63' Денайер Джейсон Вертонген Ян   14' Кастань Тимоти Витсель Аксель   56' Тилеманс Юри   59' (Де Брёйне Кевин (   59') Карраско Янник   88' (Троссар Леандро (   88') Салемакерс Алексис   59' (Кетеларе Шарль (   59') Бачуайи Миши Ванакен Ханс
Запасные: Теате Артур Боята Дедрик Миньоле Симон Лукебакио Доди Дендонкер Леандер Кастельс Коэн
10 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Символично и примерно одинаково случилось появление Италии и Бельгии в матче за третье место Лиги наций. «Скуадра адзурра» в середине первого тайма знатно прижала испанцев и обязана была забивать (Инсинье загубил 100-процентный момент), но вместо этого получила удаление Бонуччи и второй гол, похоронивший Италию. Бельгия вообще в два мяча вела, но умудрилась за полчаса пропустить от Франции трижды.

В матче за третье место итальянцы вынужден были играть без дисквалифицированного Бонуччи (его заменил Франческо Ачерби), нападение Манчини изменил не так сильно – играли Кьеза, Берарди и Распадори. А вот сочетание бельгийцев изменилось что ли не на 100%. Салемакерс, Батшуайи, Карраско и Ванакен – такое нападение видеть было очень непривычно.

Конечно, преимуществом завладели хозяева. У итальянцев и состав был повзрослее, и амбиций порадовать свои болельщиков – больше. Опасно бил Берарди, сместившийся в центр с правого края, но парировал мяч Куртуа, вступивший в игру. Кьеза и Распадори разыграли угловой удар, удар Джакомо пролетел мимо ворот.

Бельгийцы долго молчали, отбивались, но ответ на исходе получаса игры получился очень громким: Батшуайи придержал атаку, с правого края покатив на Салемакерса. Алексис сходу пробил по воротам из центра штрафной площади, едва не сломав перекладину. Итальянцы в ответ включились ещё бодрее, завершив тайм хорошей диагональю Берарди на Кьезу. Федерико в касание метил в дальний угол, но и тут спас Куртуа. Первый тайм прошёл без голов.

Зато второй начался с результативного удара. После подачи от угла поля отскок поймал Николо Барелла и неотразимым ударом вогнал мяч в нижний угол ворот – 1:0. Бельгийцы долго соображали, чем ответить, но на исходе часа игры провели очень достойную атаку. Свежий Шарль Де Кеталаре мяч протащил сделал разрезающую передачу на Батшуайи, а Миши с острого угла пальнул в перекладину. Второй раз каркас ворот сыграл за итальянцев.

Перекладина на домашнем стадионе сыграла за «скуадру адзурру», а через три минуты хозяева уже решили исход матча. Кьеза запутал финтами Тимоти Кастаня, получив от него по ногам в штрафной площади. Доменико Берарди пенальти реализовал уверенно. В оставшиеся минуты бельгийцы атаковали неплохо, даже ещё раз бабахнули в каркас ворот (Карраско попал в штангу), забили гол престижа – Шарль Де Кетеларе четко реализовал выход 1 на 1, предоставленный Кевином Де Брёйне. 2:1 в итоге.

В полуфинале завершилась беспроигрышная серию сборной Италии, оборвавшаяся на 37-м матче. Теперь «скуадра адзурра» начала новую, обыграв Бельгию в матче за бронзу Лиги наций.

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окончен Италия 2:1 Бельгия
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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