Впервые за три года Бельгия рискует потерять первое место в рейтинге ФИФА

Сборная Бельгии неудачно сыграла в «финале четырёх» в Лиге наций УЕФА, заняв последнее место, и рискует потерять лидерство в рейтинге ФИФА. Команда Роберто Мартинеса потерпела поражения в матчах с Францией (2:3) и Италией (1:2). В октябрьском рейтинг-листе ФИФА бельгийцы останутся с 1832 очками, так как недавние матчи считались как плей-офф крупного турнира, поэтому за поражения не снимались очки.

Несмотря на это, конкуренты Бельгии улучшают свои позиции. Например, после победы над Венесуэлой Бразилия имеет 1816 очков и в случае побед над следующей парой соперников на один балл превзойдет «красных дьяволов».

Бельгия - лучшая команда рейтинга с сентября 2018 года.