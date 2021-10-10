Манчини надеется улучшить положение сборной Италии в рейтинге ФИФА за счёт победы над Бельгией

Наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящей битвы за третье место в Лиге наций УЕФА.

«Впереди важная игра, поскольку мы намерены улучшить своё положение в рейтинге ФИФА. Бельгия лидирует в нём, у команды Мартинеса не возникнет проблем с жеребьёвкой. Постараемся продолжить свой путь», - цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Коуч «скуадры адзурры» добавил, что у него в команде много талантливых молодых футболистов, способных на долгие застолбить за собой место основных в национальной сборной.

Поединок Италия – Бельгия состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.