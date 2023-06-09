Суарес отреагировал на слухи о переходе в «Интер Майами» к Месси

Нападающий «Гремио» Луис Суарес ответил на вопрос о возможном воссоединении с Лионелем Месси в МЛС.

36-летний уругваец, по слухам, готов перебраться в «Интер Майами», где может воссоединиться не только с Месси, но и с Серхио Бускетсом. Впрочем, сам экс-форвард «Барселоны» эту информацию не подтвердил: «Я счастлив в «Гремио». У меня остаётся один год контракта с клубом, и я хочу отработать его до конца», – поведал в интервью El Observador Суарес.

В активе Луиса Суареса 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 24 поединках за «Гремио». Ряды бразильского коллектива футболист пополнил в начале текущего года.