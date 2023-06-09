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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес отреагировал на слухи о переходе в «Интер Майами» к Месси

09 Июня 2023 • 21:47 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Интер Майами
11.06 02:30

Нападающий «Гремио» Луис Суарес ответил на вопрос о возможном воссоединении с Лионелем Месси в МЛС.

36-летний уругваец, по слухам, готов перебраться в «Интер Майами», где может воссоединиться не только с Месси, но и с Серхио Бускетсом. Впрочем, сам экс-форвард «Барселоны» эту информацию не подтвердил: «Я счастлив в «Гремио». У меня остаётся один год контракта с клубом, и я хочу отработать его до конца», – поведал в интервью El Observador Суарес.

В активе Луиса Суареса 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 24 поединках за «Гремио». Ряды бразильского коллектива футболист пополнил в начале текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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