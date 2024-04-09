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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии

09 Апреля 2024 • 09:18 Комментировать

17-летний форвард «Палмейраса» Эндрик стал лучшим футболистом чемпионата Бразилии в минувшем году.

Талантливый нападающий принял участие в 53 поединках прошлого сезона, в которых записал на свой счет 14 голов и одну результативную передачу. По итогам сезона «Палмейрас» выиграл чемпионат страны и Суперкубок.

Напомним, что грядущим летом бразильский нападающий присоединится к мадридскому «Реалу». Стороны подпишут долгосрочный контракт до середины 2030 года. Согласно оценке экспертов портала Transfrmarkt, рыночная стоимость Эндрика составляет 55 миллионов евро.

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