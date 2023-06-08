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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес готов последовать в «Интер Майами» за Месси и Бускетсом

08 Июня 2023 • 03:14 Комментировать
Фламенго
...
Гремио
12.06 00:30

Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес заинтересован в продолжении карьеры в МЛС.

Переход в «Интер Майами» Лионеля Месси уже подтверждён самим игроком, и по тому же пути, похоже, намерен пойти Серхио Бускетс. По сведениям издания 90min, Суарес хочет воссоединиться с бывшими товарищами по «Барселоне» в США. Контракт 36-летнего уругвайца с «Гремио» рассчитан до конца 2024 года, однако в нём предусмотрен пункт отступных, которым и может воспользоваться «Интер Майами».

Луис Суарес отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в семи матчах бразильской Серии А за «Гремио».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гремио Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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ФЛАМЕНГО ГРЕМИО
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