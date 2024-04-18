«Сантос» уволил главного тренера женской команды за «харассмент»

Бразильский «Сантос» погнал главного тренера своей женской команды - 49-летнего Клейтона Лиму. Причиной стал протест со стороны сразу нескольких футболисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах.

В общей сложности руководство клуба, в котором когда-то выступал Пеле, получило не менее девятнадцати писем от футболисток, потребовавших принятия мер в отношении любвеобильного наставника.

И, хотя публично руководство объявило, что не нашло подтверждения обвинениям из анонимных писем, Лиме пришлось всё-таки оставить свою должность. Чем он будет заниматься в дальнейшем, не сообщается.