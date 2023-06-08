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Месси: «Мы никогда не договаривались с Альбой и Бускетсом о переходе в один клуб»

08 Июня 2023 • 10:20 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
...
Интер Майами
11.06 02:30

Лионель Месси опроверг слухи о том, что заранее договорился с бывшими одноклубниками по «Барселоне» перейти в одну и ту же команду. Аргентинец утверждает, что не обсуждал с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом совместный переход в «Интер» Майами. Напомним, вчера Лионель официально объявил, что со следующего сезона будет выступать за американскую команду.

«Я совру, если скажу, что идея действительно была такова. Мы никогда не договаривались с Альбой и Бускетсом о переходе в один и тот же клуб. Я сам принял решение о переходе в «Интер» Майами. Что касается их, я ничего не знаю», – цитирует Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Альба и Бускетс доступны на правах свободного агента. Ими тоже интересуется «Интер» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами
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