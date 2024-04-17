Легендарный бразильский нападающий Ромарио возобновил карьеру

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио возобновил игровую карьеру.

По информации Globo, 58-летний футболист будет выступать за клуб «Америка» из бразильской Серии D. Отмечается, что Ромарио хочет поиграть со своим 30-летним сыном Ромариньо

Напомним, Ромарио завершил игровую карьеру в начале 2010 года. Больше всего он известен по выступлениям за такие клубы, как ПСВ, «Барселона» и «Васко да Гама». В составе сборной Бразилии нападающий сумел выиграть чемпионат мира 1994 года. Кроме того, Ромарио является трёхкратным чемпионом Нидерландов и двукратным триумфатором чемпионата Испании.