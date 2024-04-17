Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Легендарный бразильский нападающий Ромарио возобновил карьеру

17 Апреля 2024 • 14:45 Комментировать

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио возобновил игровую карьеру.

По информации Globo, 58-летний футболист будет выступать за клуб «Америка» из бразильской Серии D. Отмечается, что Ромарио хочет поиграть со своим 30-летним сыном Ромариньо

Напомним, Ромарио завершил игровую карьеру в начале 2010 года. Больше всего он известен по выступлениям за такие клубы, как ПСВ, «Барселона» и «Васко да Гама». В составе сборной Бразилии нападающий сумел выиграть чемпионат мира 1994 года. Кроме того, Ромарио является трёхкратным чемпионом Нидерландов и двукратным триумфатором чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ромарио
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Бавария» выбрала нового тренера Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер» «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.04.24 в 01:00
Гремио Гремио
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
2.02 3.35 3.65
Видео
18.04.24 в 01:00
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Васко да Гама Васко да Гама
1.88 3.25 4.30
Видео
18.04.24 в 02:00
Жувентуде Жувентуде
Коринтианс Коринтианс
2.50 3.20 2.80
Видео
18.04.24 в 02:00
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре
1.56 3.90 5.80
Видео
18.04.24 в 02:00
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
Крузейро Крузейро
Видео
18.04.24 в 02:00
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Крисьюма Крисьюма
1.37 4.60 8.40
Видео
18.04.24 в 03:30
Фламенго Фламенго
Сан-Паулу Сан-Паулу
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
14:45 · Бразилия
Легендарный бразильский нападающий Ромарио возобновил карьеру
15 Апреля
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 млн евро за «маленького Месси»
11 Апреля
16:57 · Бразилия
Неймар выиграл суд – штраф в 3 миллиона евро отменён
11:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Вариант с Россией возможен»
10 Апреля
11:44 · Испания. Ла Лига
Хамес может вернуться в Испанию - есть два варианта
09 Апреля
21:33 · Бразилия
Неймар может купить родной «Сантос» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить нападающего «Ботафого» Урсо слухи
09:18 · Бразилия
Эндрик признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии
08 Апреля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кафу назвал три клуба РПЛ, которые знают в Бразилии
04:48 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Знаю, что не смогу быть кумиром для всех бразильцев» 1
03:14 · Испания. Ла Лига
Эндрик выиграл пять трофеев к 17 годам
02:47 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я пока не думаю о «Реале»
06 Апреля
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить нападающего за 90 миллионов - названо имя
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может усилить атаку талантливым бразильцем
04:01 · Бразилия
​«Сан-Паулу» подаст в суд на владельца «Ботафого» и «Лиона»
Все новости
Рекомендуем