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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафу назвал три клуба РПЛ, которые знают в Бразилии

08 Апреля 2024 • 16:41 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной Бразилии Кафу высказался о российских командах. По словам чемпиона мира, «Зенит» входит в число самых популярных клубов в Бразилии, учитывая тот факт, что в питерской команде играет много бразильцев.

В то же время Кафу отметил, что в Бразилии знают и о других крупных клубах Российской премьер-лиги.

«В Бразилии знают все крупные российские клубы - это ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», - цитирует Кафу «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом Российской премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы в чемпионате и сейчас.

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