Будущий игрок «Реала» имеет контракт с девушкой – раскрыты причудливые пункты

Талантливый нападающий Эндрик ближайшим летом перейдёт в «Реал». Второй половинкой 17-летнего бразильца является 21-летняя модель Габриэль Миранда. Пара выступала в подкасте Pod Delas, где раскрыла информацию об имеющемся между ними «контракте об отношениях».

Эндрик и его возлюбленная сообщили о некоторых причудливых пунктах из этого договора. Так, они должны признаваться друг другу в любви, когда выпадает такой повод. Контракт запрещает Эндрику и его девушке употреблять определённые слова, иметь вредные привычки и даже резко менять настроение.

Напомним, что Эндрик в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии.