Мусиала: «Отъезд Роналду и Месси из Европы открывает возможности перед другими игроками»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мыслями о смене поколений в футболе.

В начале года Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром», а в июне с европейским футболом решил попрощаться и Лионель Месси, перешедший в американский «Интер Майами» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Думаю, это можно назвать уходом целой эпохи, и теперь настало время нового поколения. Два великих игрока, проделавших выдающийся путь, покинули европейский футбол, что открывает новые возможности для других», – сказал в интервью Sport Bild 20-летний Мусиала, считающийся одним из самых талантливых молодых футболистов в мире.